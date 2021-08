Homem bate carro em poste de propósito para tentar matar ex-companheira em Jandira

Um homem de 22 anos tentou matar a ex-companheira a facadas e depois bateu o veículo de propósito em um poste, no Centro de Jandira. O caso aconteceu por volta das 0h30 de terça-feira (17).

publicidade

A Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito na rua Willian Waddel. Ao chegar no endereço, os policiais encontraram o veículo, um Chevrolet Celta, batido no poste. Com a ajuda do SAMU e Corpo de Bombeiros, o motorista e a mulher foram retirados do carro e levados para hospitais da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando chegou ao hospital, Amanda Lima de Oliveira, de 18 anos, relatou aos policiais que estava em casa com o namorado quando seu ex-companheiro, com quem tem um filho de um ano, estacionou o carro e a chamou no portão. Ela conta que o namorado foi embora para que pudesse conversar com o ex sobre algum assunto relacionado ao filho.

publicidade

Ainda segundo a jovem, o ex-companheiro arrancou com o veículo assim que ela entrou. Após andar alguns metros, ele teria dito que ia matá-la e disferiu uma facada em Amanda, que entrou em luta corporal e conseguiu arremessar a faca para fora do carro. Em seguida, o agressor arremessou o veículo de propósito em um poste.

Amanda teve uma lesão na costela causada pela faca e fraturas no fêmur e na tíbia. Ela passou por cirurgia e permanece internada no Hospital Geral de Carapicuíba. Questionado sobre o ocorrido, o ex-namorado da vítima, que foi levado ao Pronto Socorro do Hospital Geral de Itapevi, disse que não lembrava do que havia acontecido.

publicidade

A faca usada no crime e o veículo foram apreendidos. O caso foi registrado na Delegacia de Jandira como tentativa de feminicídio.

(Com informações do R7)

ESTAVA EM CATIVEIRO// Emoção marca volta pra casa de caminhoneiro de SC sequestrado e mantido refém em Osasco