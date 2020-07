Homem bate na esposa e é encontrado agonizando no dia seguinte, em Jandira

A polícia investiga a morte do ajudante geral André Monteiro dos Santos, de 40 anos. Ele foi encontrado agonizando, com muitos hematomas, em sua casa, na cidade de Jandira, um dia depois de uma briga na qual teria agredido a esposa. O homem chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

No dia anterior à morte, André teria batido na esposa, que saiu do imóvel, passou pelo hospital e foi dormir na residência de uma amiga. No dia seguinte, a mulher voltou para a casa, no Jardim Gabriela, em Jandira, e o encontrou no chão, bastante ferido, pedindo socorro. Foi ela quem chamou a polícia.

Parentes de André afirmaram aos policiais que não sabem se ele foi agredido ou se, bêbado, caiu e se machucou, segundo reportagem da Record TV.