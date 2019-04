Homem com faca ataca criança a caminho da escola em Pirapora

A polícia investiga o ataque a faca cometido por um homem contra a menina Aniely Vitória, de 11 anos, por volta das 7h da manhã de terça-feira (23), a caminho da escola em que ela estuda, na cidade de Pirapora do Bom Jesus. A garota está internada no Hospital Geral de Itapevi e não corre risco de morrer.

Câmeras de segurança da área, a cerca de um quarteirão da escola, mostram o suspeito circulando de moto, mas não registraram o momento do ataque. O criminoso vestia uma roupa preta e tinha a placa coberta.

De acordo com uma tia de Aniely afirmou ao “Cidade Alerta”, da Record TV, as imagens, que são usadas pela polícia nas investigações, “mostram um homem parado na moto, com a placa coberta com um pano. Ele deixou a moto, atravessou a rua e veio em direção à menina”. A câmera não registrou o momento do ataque. “Depois, ele voltou, pegou a moto e saiu na avenida”, completou.

“A própria Aniely falou para mim, no hospital: ‘tia, eu vi. O homem estava todo de preto, ele atravessou a rua, me deu um soco na cabeça e começou a me dar facada, sem falar nada”, relatou ainda a tia da menina ao “Cidade Alerta” (assista reportagem abaixo). Outros alunos testemunharam o ataque e gritaram por socorro. O criminoso fugiu.



Segundo amigos da menina, Aniely havia relatado que estava sendo perseguida por um homem, mas que não contaria a mãe para não deixá-la preocupada.