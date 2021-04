Homem de 55 anos desaparece na Vila Ayrosa, em Osasco

A família procura por José Paulo Gonçalves Moreira, mais conhecido como Zé Paulo, de 55 anos. Ele está desaparecido desde o dia 2 de abril, quando saiu do Pronto Socorro Vila Ayrosa, em Osasco.

De acordo com Ana Paula Siqueira, filha de Zé Paulo, ele foi levado ao PS no dia 1° de abril, logo após ter sido encontrado caído na rua. No dia seguinte, já acompanhado de sua irmã, ele recebeu alta, por volta das 13h30.

“Minha tia não sabia que ele teria alta naquele dia e não tinha levado roupa. Ele estava só com a roupa do hospital porque a dele havia sujado. Só que nenhum motorista quis atender a corrida para trazê-lo por causa da aparência dele”, contou Ana, ao Visão Oeste.

A filha afirma que a equipe do PS iria chamar uma ambulância para levá-lo para casa, mas, no final do dia, Zé Paulo disse que ia embora. Ele saiu usando a roupa do hospital, deixou a irmã no pronto-socorro e não foi mais visto.

A filha de Zé Paulo está grávida de sete meses e não pode sair para procurar por ele. “Estou muito preocupada… Está frio, chovendo e até agora não sabemos onde ele está”, desabafou.

Quem tiver informações que possam levar a família ou a polícia ao paradeiro de Zé Paulo pode entrar em contato pelo telefone (11) 98193-1368, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.

