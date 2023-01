Homem deixa barra de ferro da oficina cair duas vezes no sogro e vídeo viraliza: “funcionário do mês”

Homem deixa barra de ferro da oficina cair duas vezes no sogro...

Viralizou nas redes sociais nesta semana um vídeo no qual o funcionário de uma oficina aparece ao deixar uma barra de ferro cair, por duas vezes, e atingir o próprio sogro. O episódio aconteceu na segunda-feira (9), na zona Oeste do Rio de Janeiro.

Nas imagens que circulam na internet, o funcionário aparece colocando a barra de ferro para fechar a porta da oficina. No entanto, o ferro cai e atinge o pé do homem, que é sogro dele e está sentado na cadeira completamente distraído com o celular na mão.

O rapaz voltou a colocar o ferro no lugar e, o que parecia ser impossível, aconteceu: o ferro caiu novamente sobre o sogro, desta vez, atingindo a cabeça.

a vida do trabalhador brasileiro num video pic.twitter.com/fOZlLneXnK — críticas sociais duvidosas (@criticaduvidosa) January 10, 2023

As imagens foram compartilhadas em páginas de memes nas redes sociais e já têm milhares de visualizações. A situação rendeu uma série de reações dos internautas. “Promovido a desempregado”, disse um.

“Cadê a plaquinha de funcionário do mês?”, brincou outro internauta. “Parece até um episódio de Chaves”, comentou outro. “Tentei não rir, mas na segunda vez [que o ferro caiu] não teve jeito”, disparou outro.

“O raio caiu duas vezes no mesmo lugar”

O funcionário, que se chama André, disse em entrevista à Band que sempre precisa dar um “jeitinho carioca” para usar o ferro e fechar o portão da oficina, mas que não fez por maldade. “O raio caiu duas vezes no mesmo lugar”, afirmou.

Já o sogro, Luís Carlos, precisou fazer um curativo no pé. Ele disse que o episódio serviu para provar que não tem osteoporose e que sim, um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. “Tenho uma leve desconfiança de que ele queria herdar a minha herança, que é um Santana velho e enguiçado e R$ 25 mil em dívidas”, brincou.