Homem desaparece após noite de futebol, balada e bares em Parnaíba

A família procura por Roque dos Santos Gomes, de 33 anos, desaparecido há quase um mês. Morador de Santana de Parnaíba, ele desapareceu após virar a noite jogando futebol, depois em uma balada e em bares, mostrou reportagem do “Cidade Alerta” exibida nesta terça-feira (2) – assista abaixo.

Roque teria recebido o salário do trabalho como repositor, cerca de R$ 1.500, numa sexta-feira, dia em que ele costuma jogar futebol em uma quadra com amigos. De lá, eles foram a uma balada no bairro Polvilho, em Cajamar. Depois, já no sábado de manhã, ele teria voltado a jogar futebol com amigos, no bairro São Pedro, em Parnaíba.

Em seguida, foi visto por uma prima, visivelmente alterado, em um bar em Parnaíba. Ele teria pedido para dormir na casa da parente e ela e o marido negaram.

No sábado, por volta das 15h30, Roque foi visto por um parente em um ponto de ônibus. Ele vestia uma camiseta amarela do Brasil, uma calça de moletom azul e estava com uma mochila preta nas costas. Desde então, não há mais informações sobre o paradeiro dele. De acordo com a família, Roque nunca sumiu por tanto tempo.

“Já fizemos boletim de ocorrência, procuramos no IML, em hospitais e nada”, disse Ingrid Borchal, prima de Roque, ao “Cidade Alerta”.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro do homem pode ligar para o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, ou à Polícia Militar 190.

