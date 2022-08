Homem é acusado de matar namorada a facadas após tentar abusar da enteada em Cotia

Um homem de 44 anos é acusado de matar com golpes de faca a namorada, de 39, dentro de casa, no Parque Miguel Mirizola, em Cotia. Feminicídio ocorreu na segunda-feira (8) e é investigado pela Polícia Civil.

O suspeito também é acusado de tentar abusar sexualmente de uma das filhas da vítima, que tem 14 anos, pouco antes de matar a companheira. Flávia Domingues Souza foi enterrada na tarde de terça-feira (9) sob forte comoção.

Segundo informações da reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV, o casal foi para a casa do suspeito na noite do domingo após sair de um churrasco. Assim que Flávia dormiu, já pela madrugada de segunda, o homem teria ido até a casa dela, onde a filha adolescente estava sozinha. Ele teria tentado abusar da menina, que conseguiu fugir, se trancar no banheiro e pedir ajuda aos vizinhos.

A adolescente contou a situação à irmã mais velha, que decidiu ir à delegacia de Cotia registrar a tentativa de abuso. Depois, sem conseguir localizar a mãe, voltaram à delegacia para comunicar o desaparecimento e, neste momento, foram informadas de que Flávia havia sido encontrada sem vida dentro da casa do namorado.

De acordo com a polícia, a vítima tinha lesões no pescoço possivelmente provocadas por uma faca e estava sem a parte de baixo das roupas. O homem, que teve a prisão preventiva decretada, fugiu e não tinha sido encontrado até esta terça (9).