Homem é atingido por ônibus e escapa com vida na “rua dos acidentes” em Carapicuíba

O auxiliar de produção Luís Henrique Afonso, de 41 anos, foi prensado por um ônibus entre um poste e uma parede, na Estrada do Pequiá, em Carapicuíba. Acidente ocorreu na noite de sexta-feira (3).

Uma câmera de segurança registrou o acidente, ocorrido por volta das 20h44. Luís Henrique estava na calçada, que é bem estreita, quando o coletivo derrapa na curva acentuada e o atinge.

Luís escapou com vida e se recupera em casa. Ele teve ferimentos na perna e reclama de dores no rosto. “A pancada foi aqui [no rosto], né? Do ônibus e de quando ele me arremessa na parede”, contou o auxiliar de produção à reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV.

Moradores da região reclamam que acidentes acontecem com frequência nesta mesma estrada, que chegou a receber o nome de “rua dos acidentes”. A câmera de monitoramento de uma residência já registrou diversos casos no mesmo local.

A situação piora quando chove, segundo moradores, que cobram medidas. Em março, um ciclista entregador de comida por aplicativo não conseguiu fazer a curva e só parou quando bateu no portão de uma casa.