Homem é baleado após briga em bar em Carapicuíba

Uma discussão em um bar, no centro de Carapicuíba, terminou com um homem baleado na noite de sábado (1°). O autor do disparo foi preso e deve responder por tentativa de homicídio.

Segundo informações do programa local “Em Foco”, após a briga, o rapaz que discutia com a vítima saiu do bar para buscar um revólver calibre 38, que estava em seu carro. O disparo atingiu o braço direito da vítima, que foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Central de Barueri e seu quadro de saúde é estável.

Em patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar encontrou o autor do disparo, que informou onde teria guardado a arma do crime. O revolver foi apreendido e o rapaz foi detido e levado ao 1° DP de Carapicuíba, onde o caso foi registrado por tentativa de homicídio.