Homem é baleado por atirador, que foge, volta e faz novos disparos em Cotia

Um homem foi baleado em plena luz do dia, no Jardim Nomura, em Cotia, na quinta-feira (23). O atirador, que estava em um veículo Chevrolet Prisma preto, fugiu e voltou ao local minutos depois para fazer novos disparos contra a vítima.

Uma câmera de segurança registrou o crime que aconteceu na rua Topázio, por volta das 14h. Nas imagens, é possível ver quando a vítima entra em seu carro, modelo Toyota Corolla, e é surpreendida pelo atirador, que dispara contra o veículo e vai embora.

Baleado, o homem consegue sair do veículo pela porta do passageiro para se proteger. Populares aparecem e começam a ajudá-lo até que o atirador retorna e faz novos disparos contra a vítima e deixa todos em pânico. De acordo com informações do “Portal Viva”, o homem baleado seria síndico de um condomínio.

A Guarda Civil Municipal de Cotia foi acionada e levou a vítima ao Hospital Regional de Cotia, onde ficou sob os cuidados médicos. Simultaneamente, uma equipe da ROMU localizou o autor dos disparos, que carregava dentro do veículo uma pistola Taurus 9mm.

O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como tentativa de homicídio. A polícia investiga quais seriam as motivações do crime.