Homem é detido após ameaçar filho com faca em Osasco

Um homem foi detido por policiais militares após ameaçar o próprio filho com uma faca, no Jardim Bonança, em Osasco, na noite desta terça-feira (7).

Policiais do 14° Batalhão foram acionados via COPOM para atender ocorrência de violência doméstica por volta das 22h33. Ao chegar no endereço, a equipe se deparou com um homem apontando uma faca contra o peito enquanto discutia com a esposa. Em seguida, ele pegou o filho e colocou a faca em seu pescoço.

Depois de libertar o filho sem ferimentos, o homem voltou a apontar a faca para o seu peito e teria dito queria tirar a própria vida. Ele disse aos policiais que sua mulher havia lhe traído.

Os policiais iniciaram negociação com o homem, que acabou se rendendo e foi encaminhado ao 5° DP de Osasco.