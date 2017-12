Homem é detido com R$ 1.700 em moedas falsas no calçadão de Osasco

Homem é detido com R$ 1.700 em moedas falsas no calçadão de...

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco recebeu denúncias da população de que um homem estava trocando moedas falsas por cédulas de dinheiro nos estabelecimentos do calçadão da rua Antonio Agu, principal centro comercial da região.

No momento da revista, ao ser interceptado pela Guarda, foram encontrados R$ 1.700,00 em moedas de R$ 1 na mochila do suspeito. Ao ser questionado, ele confessou que todas as moedas eram falsas. Até o momento, ele já havia trocado R$ 70,00.

Após a apresentação a autoridade policial do 5º Distrito Policial, foi orientado pelo Delegado Federal o encaminhamento das moedas a Polícia Federal, onde serão examinadas por um perito e as medidas cabíveis serão aplicadas.