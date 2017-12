Homem é eletrocutado ao “surfar” no trem em Carapicuíba

Na tarde desta sexta-feira, 15, um homem sofreu um choque e queimaduras no corpo após “surfar” em cima de um trem da CPTM. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na estação de Carapicuíba, no período da tarde.

O Grupamento de Barueri informou que o homem sofreu diversas queimaduras pelo corpo e está consciente.

O acidente ainda teria provocado falha na energia no local, e a Linha-8 Diamante da CPTM ficou com a velocidade reduzida entre Osasco e Carapicuíba. Segundo a CPTM, às 16h30, a situação foi normalizada e o trem onde o homem causou o acidente foi recolhido.