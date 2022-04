Homem é executado a tiros ao sair de adega em Itapevi

Um homem de 32 anos foi morto com pelo menos sete tiros ao sair de uma adega, em Itapevi, na noite desta segunda-feira (18).

O crime, que aconteceu por volta das 19h58, na rua Serra Negra, Jardim Rosemary, foi registrado por uma câmera de monitoramento. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver quando dois indivíduos chegam em um veículo vermelho, saem do carro e atiram contra o homem.

O primeiro tiro acertou na cabeça da vítima, que caiu no chão. Rapidamente, os atiradores, que fizeram ao menos sete disparos, retornaram para o carro e fugiram em seguida.

O Samu foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda não há informações sobre os autores e o que teria motivado o crime. O caso foi registrado na Delegacia de Itapevi, que prossegue com as investigações.