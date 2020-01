Homem é filmado se masturbando em plena luz do dia perto de creche na Vila dos Remédios

Moradores da Vila dos Remédios, na divisa entre Osasco e São Paulo, filmaram, na manhã desta quinta-feira (23), um homem se masturbando próximo a uma creche na rua Pedro Anes, informa o portal “Notícias de Osasco e Região” (NOR).

No vídeo, que não postaremos devido às cenas fortes, o homem abaixa as calças e, encostado em um veículo parado no local, começa a se masturbar na frente da unidade educacional em plena luz do dia.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a localizar o homem, pode entrar em contato com a Polícia Militar 190, o Disque Denúncia 181 ou a Guarda Civil Municipal (GCM), 153.