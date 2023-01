Homem é morto a facada após agredir a esposa e a filha em Osasco

Um homem de 36 anos foi morto com um golpe de faca, no Jardim Veloso, em Osasco, no domingo (15). Segundo a polícia, ele teria agredido a esposa e a filha, de apenas 5 anos, durante uma discussão.

publicidade

O homem identificado como Gustavo Souza da Silva foi buscar a mulher e a criança na casa dos sogros, na Avenida Musical, de acordo com informações do portal “R7”. Lá, iniciou-se uma discussão e Gustavo teria ameaçado a família da esposa.

Durante a confusão, o sogro do rapaz teria pego a faca e o atingido. Gustavo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o sogro dele fugiu após o ocorrido.

publicidade

A esposa de Gustavo, que teria sido vítima de agressão, prestou depoimento no DP Central de Osasco, onde o caso foi registrado.