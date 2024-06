Homem é morto a tiros por engano em bar de Barueri após discussão entre clientes

Uma discussão entre clientes em um bar no bairro Engenho Novo, em Barueri, na noite de terça-feira (18) terminou com a morte de Welto Freitas de Jesus, de 35 anos, que ajudava o proprietário do estabelecimento. Ele foi atingido por disparos e morreu, mesmo não tendo participação na briga inicial.

Segundo informações da polícia, a confusão começou quando dois homens, um deles conhecido pelo apelido de “Cabeção”, se desentenderam dentro do bar, chegando a trocar socos. Após a briga inicial, um dos envolvidos, de 36 anos, deixou o local, foi até sua residência para buscar uma arma e retornou ao estabelecimento.

Ao voltar armado, o suspeito efetuou disparos com a intenção de atingir o homem com quem havia brigado anteriormente. No entanto, os tiros acabaram acertando Welto, que estava trabalhando no bar para auxiliar o proprietário. A vítima chegou a ser socorrida e levada a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

O atirador fugiu do local logo após os disparos, assim como o outro homem envolvido na briga inicial. A polícia conseguiu localizar e prender o suspeito em flagrante menos de 10 horas após o crime, em sua residência em Barueri. Durante a ação, os agentes apreenderam um revólver com numeração raspada, escondido em um saco, além de munições. A arma é suspeita de ter sido utilizada no crime.

Além do armamento, o veículo usado pelo suspeito para fugir do local do crime também foi apreendido. Em depoimento à polícia, o homem alegou que atirou porque acreditava que o outro envolvido na briga estava armado.

A polícia continua as investigações e busca localizar o homem conhecido como “Cabeção” para prestar depoimento e esclarecer os detalhes do acontecido. O caso foi registrado na delegacia local e o suspeito preso permanece à disposição da Justiça.

*Com informações do jornal Brasil Urgente.