Homem é morto com 13 tiros na porta de igreja em Itapevi

Lineker Santos Souza, de 30 anos, foi assassinado com ao menos 13 tiros na noite deste domingo (6). Ele estava na porta de uma igreja evangélica, no Jardim da Rainha, em Itapevi, quando foi alvo dos disparos.

Segundo relatos, os atiradores chegaram de motocicleta e atiraram diversas vezes contra a vítima, que não resistiu e morreu no local. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência.

Os autores do crime conseguiram fugir e ainda não foram identificados. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o atentado. O caso foi registrado como homicídio no DP de Itapevi, que vai conduzir as investigações.