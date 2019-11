Homem é morto em troca de tiros com a PM em Osasco

Um homem foi morto em troca de tiros com policiais militares na manhã desta quinta-feira (7), na alça de Osasco do Rodoanel para Osasco, no Km 19.

De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio aconteceu após o suspeito desobedecer uma ordem de parada dos policiais. O homem não obedeceu e começou a perseguição. Próximo ao local onde foi morto, o suspeito deixou o carro, que era roubado, e tentou fugir a pé, atirando contra os policiais, que revidaram e o fugitivo acabou baleado.

O suspeito chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro Santo Antônio, em Osasco, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada no 8º DP. (Com informações da TV Globo)