Homem é multado em R$ 2.900 por jogar lixo na rua durante chuva em Carapicuíba

Fiscais da Prefeitura de Carapicuíba autuaram um homem que foi flagrado jogando lixo na rua durante a forte chuva que atingiu a cidade, nesta terça-feira (18). Ele terá de pagar multa de R$ 2.900, segundo a administração municipal.

O homem foi flagrado por populares, na Marginal do CSU, e o descarte irregular de lixo foi denunciado à Prefeitura via WhatsApp. “A Prefeitura criou seis ecopontos e realiza diversas campanhas de combate ao descarte irregular de lixo e entulho, mas infelizmente existem pessoas que ainda jogam sujo com a cidade e aproveitam a chuva para fazer esse ato ilegal”, disse a administração municipal ao publicar nas redes sociais o vídeo do porcalhão.

O descarte irregular de lixo e entulho em Carapicuíba pode ser denunciado por meio do WhatsApp (11) 94126-4022. “Nos ajude a manter a cidade limpa e denuncie quem faz o descarte irregular”, reforçou a Prefeitura.

