Homem é multado em R$ 37 mil por maus-tratos a animais em Itapevi

Um homem de 49 anos foi detido em flagrante por maus-tratos a animais, no Jardim Paulista, em Itapevi. Ele ainda foi autuado em R$ 37 mil.

Caso aconteceu na terça-feira (22). Agentes da Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais de Itapevi e da Polícia Militar Ambiental receberam a denúncia de que 10 cães de raça eram mantidos em cativeiro clandestino.

No endereço, foram encontrados nove cães da raça american bully e um pittbull, todos com as orelhas cortadas por procedimentos estéticos ilegais. A polícia também encontrou quatro jabutis e um filhote de jacará papo amarelo, que fugiu para um lago artificial localizado no imóvel fiscalizado.

Do total de cães resgatados, oito foram encaminhados para o canil da Prefeitura, onde passaram por avaliação. Na delegacia, o homem que foi detido negou ser o responsável pelos animais e por ter cortado as orelhas dos cães, entre outros maus-tratos.

