Homem é preso após agredir esposa e filha em Osasco

Um caso de violência doméstica chocou moradores do bairro Santa Fé, em Osasco, na noite desta segunda-feira (20). Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionados para conter um homem que agrediu sua esposa e filha durante uma discussão.

publicidade

De acordo com relatos, o agressor aparentava estar embriagado quando iniciou um desentendimento com sua esposa. Nos momentos de fúria, ele teria agredido fisicamente tanto a mulher quanto a filha do casal.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para avaliação médica, sendo liberadas em seguida sem ferimentos graves.

publicidade

O homem foi detido em flagrante pela Polícia Militar e conduzido ao 5º Distrito Policial, onde foi autuado por lesão corporal e violência doméstica. Ele permanecerá à disposição da Justiça, aguardando o devido processo legal.

Autoridades pedem que casos semelhantes sejam denunciados pelo telefone 180 para que as vítimas recebam o amparo necessário e os agressores sejam punidos na forma da lei.

O Ligue 180 é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos.