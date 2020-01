Homem é preso após ameaçar mãe e irmão com faca em Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam, na manhã desta terça-feira (28), um homem que estava descontrolado e ameaçava a mãe e o irmão com uma faca, em um imóvel na rua Clarice Lispector, na região do Jardim Santa Maria, em Osasco.

Os PMs foram acionados por volta das 5h30 para atendimento de ocorrência de averiguação onde um indivíduo estaria alterado e na posse de uma faca, ameaçando seus familiares.

No local, de acordo com a polícia, o homem continuou agressivo e fez ameaças, mesmo com a chegada dos policiais. Foram necessárias técnicas de imobilização para tirar a faca das mãos dele e detê-lo.

O homem foi encaminhado ao 5º DP de Osasco, onde foi elaborado boletim de ocorrência por violência doméstica.