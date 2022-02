Homem é preso após desviar R$ 200 mil da conta de Neymar

Um auxiliar administrativo, de 20 anos, foi preso acusado de desviar R$ 200 mil da conta bancária de Neymar, craque da seleção brasileira e do PSG. A prisão do suspeito foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta quinta-feira (10).

publicidade

De acordo com as investigações, o homem foi contratado por uma empresa terceirizada para prestar serviços aos clientes de uma instituição financeira. Com acesso às senhas, ele teria desviado dinheiro de clientes do banco, incluindo o craque Neymar, que já foi ressarcido.

O suspeito foi preso na terça-feira (8), na zona Leste de São Paulo, por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que também é responsável pelas investigações. A polícia suspeita que haja mais indivíduos envolvidos nos golpes e prossegue com as investigações.

publicidade

R$ 20 MILHÕES// Nova mansão de Neymar em Alphaville tem garagem para 20 carros, elevador e piscina aquecida