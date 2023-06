Homem é preso após fazer emboscada para matar o amigo a facadas em Cotia

Um homem suspeito de preparar uma emboscada para matar a facadas o amigo a quem devia R$ 18 mil, em Cotia, foi preso pela Polícia Civil, no interior paulista. O crime aconteceu na última sexta-feira (16) e foi esclarecido por policiais civis de Cotia, da Delegacia Seccional de Polícia de Carapicuíba.

publicidade

Além deste que é acusado de ser o mandante do crime, outro indivíduo foi preso suspeito de ser o executor da tentativa de homicídio. Imagens de câmeras de monitoramento registraram quando a dupla abordou a vítima simulando um assalto. Eles fizeram a vítima refém dentro do veículo.

Ainda nas imagens é possível ver quando a vítima, já esfaqueada, anda na direção da pista para pedir ajuda. O socorro chega apenas após o homem cair no chão. Ele foi levado ao hospital em estado grave com ferimentos no abdômen, tórax e pescoço.

publicidade

Com as imagens em mãos, a Polícia Civil iniciou as investigações e logo chegou ao primeiro autor, que foi detido no interior de São Paulo na segunda-feira (19). Segundo os policiais, ele teria confessado que a motivação do crime seria uma dívida de R$ 18 mil com a vítima. “Para eliminar o débito, contratou um indivíduo para forjar um roubo e, assim, executar o homicídio”, diz a Polícia.

Em posse das informações sobre o segundo autor, os policiais novamente uniram esforços, com o apoio da Guarda Municipal, e prenderam o executor das facadas. Os dois presos foram conduzidos para a Delegacia e foram autuados por latrocínio tentado.