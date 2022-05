Homem é preso após matar amante a pauladas em Itapevi e jogar o corpo em ribanceira

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante após matar uma jovem de 25 anos a pauladas e esconder o corpo, em Itapevi. O crime aconteceu na última quinta-feira (5).

publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, o vigilante José Edson da Silva é casado e mantinha um relacionamento extraconjugal com Nairene Vieira da Silva. Ambos teriam discutido e o homem a atacou com uma pá durante a confusão. A vítima não resistiu aos golpes e morreu no local.

Ao perceber que Nairene estava morta, José Edson enrolou o corpo da vítima em saco plástico e o descartou em uma ribanceira na Estrada do Sapiatã, em Itapevi. Em seguida, voltou para casa, limpou a cena do crime e foi buscar a esposa no trabalho. “Ele a colocou no porta-malas, descartou o corpo e voltou para casa como se nada tivesse acontecido”, contou a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri, em entrevista ao SBT.

publicidade

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos de José Edson, que ouviram os gritos da vítima no momento em que era atacada. No endereço, os policiais encontraram vestígios de sangue.

Na delegacia, José Edson confessou o crime. Ele alegou que estava sendo ameaçado por Nairene, que teria dito que contaria sobre o caso extraconjugal à mulher dele e que também estaria cobrando R$ 300 dele.

publicidade

Nairene também teria dito à família que estava grávida. Um exame preliminar feito pela perícia descartou a gravidez. A prisão preventiva de José Edson foi decretada e o caso foi registrado como feminicídio na Delegacia da Mulher de Barueri.

Com informações do “SBT News”