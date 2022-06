Homem é preso após render mulher com faca dentro de shopping de Osasco

Homem é preso após render mulher com faca dentro de shopping de...

Um homem foi detido pela Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (28), após render a funcionária de um restaurante, na praça de alimentação do Osasco Plaza Shopping. Homem invadiu a loja com duas facas.

As informações são do “Brasil Urgente”, da Band. O tenente Wesley, da Polícia Militar, disse que o homem foi ao shopping atrás da ex-mulher, que trabalha no restaurante. “Por não encontrá-la, ele acabou pegando uma outra funcionária e a fez refém”, contou.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e negociaram com o indivíduo, que estava transtornado, e acabou se rendendo. Ele foi detido e encaminhado ao 5° DP de Osasco, onde o caso será registrado.

Com informações do “Brasil Urgente”