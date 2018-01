Homem é preso após “surfar” em trem na Linha 8, que atende Osasco e região

Na semana passada, um homem foi levado à delegacia de Osasco por ter “surfado” do lado de fora do vagão do trem da linha 8 – Diamante da Companhia de Paulista de Trens Metropolitano (CPTM). Ele foi autuado por Perigo de Desastre Ferroviário e foi solto para responder pelo crime em liberdade.

A linha 8 – Diamante começa na Estação Júlio Prestes, em São Paulo, passando por Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, terminando na Estação Itapevi.

No final do vídeo, que tem duração de 1:43 minuto, o aviso sonoro dentro do vagão informa que o trem vai parar na estação de Barueri, em seguida , o homem que viajava pelo lado de fora salta para a plataforma.

Abaixo está a nota de esclarecimento da CPTM, compartilhada pelo site do G1:

“A pessoa visualizada no vídeo adota um comportamento irresponsável, que coloca sua vida em risco. Foi flagrada por agentes de Segurança da CPTM, que receberam uma denúncia por meio do SMS-Denúncia, e levada para o 5º DP de Osasco, onde foi registrado um Termo Circunstanciado e liberada em seguida. Pessoas flagradas viajando nas áreas externas do trem podem responder pelo crime de Perigo de Desastre Ferroviário.

A CPTM mantém equipe de segurança com cerca de 1.500 agentes próprios e terceirizados, e um moderno sistema de monitoramento com 5.600 câmeras nas linhas, estações e trens.