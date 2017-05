Homem é preso com 4 toneladas de carne roubada na região

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba (Demacro), na tarde de quarta-feira (10/5), prenderam em flagrante um homem, de 37 anos, por receptação, em Itapevi.

O trabalho de inteligência levantou informações sobre um roubo de um caminhão, que ocorreu na madrugada de quarta-feira, 10, nas imediações da Rodovia Castelo Branco, em Barueri, o qual transportava uma carga de carnes. A vítima ficou em poder dos criminosos por cerca de seis horas e foi libertada em Osasco, enquanto o caminhão e a carga foram subtraídos.

Os agentes iniciaram as investigações, e durante as atuações de campo, localizaram na Rua Santa Tereza, no bairro de Ambuitá, em Itapevi, um caminhão abandonado, que não apresentava nenhum tipo de restrição, ocorre que o baú não era refrigerado e exalava um forte cheiro de carne.

Posteriormente surge um homem que caminhava pelo local, que se identificou como proprietário do auto, ao abrirem o baú, encontraram cerca de 4.000 kg de carne, avaliado em mais de R$ 100 mil.

O suspeito alega que foi contratado, por uma pessoa conhecida pelo apelido de “Magrão” para transportar a carga, e que desconhece o itinerário da carga e descarga da carne apreendida.

O detido foi preso em flagrante pelo crime de receptação de carga roubada.