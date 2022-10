Homem é preso com moto adulterada no Jardim Elvira, em Osasco

Policiais militares do 14° Batalhão prenderam um homem que conduzia uma moto adulterada, no Jardim Elvira, em Osasco, na quarta-feira (5).

publicidade

A equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando se deparou com dois indivíduos em uma motocicleta sem placa. Ao perceberem a presença dos policiais, tentaram fugir, iniciando-se um breve acompanhamento.

O condutor perdeu o controle e caiu com a moto, na rua Rocha Pombo. O indivíduo que estava na garupa conseguiu fugir. Durante uma revista, os policiais constataram que a identificação do chassis e a numeração do motor estavam suprimidas.

publicidade

O caso foi registrado no 5° DP de Osasco.