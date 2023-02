Homem é preso com uma pistola 380 em Carapicuíba

Um homem foi preso neste domingo (12) na Avenida Celeste, no centro de Carapicuíba, portando uma pistola calibre 380 além de 6 munições.

Ele foi abordado pelos policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar, que foram informados sobre o suspeito via COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar.

Seguindo as orientações da denúncia, a equipe foi até o local, identificou o suspeito e prosseguiu com a abordagem, encontrando a arma e as munições.

O homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

O Artigo 6° da Lei 10.826 estabelece a proibição do porte de arma em todo o território nacional, salvo casos específicos.