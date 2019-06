Homem é preso em casa cheia de drogas, armas e munições no Conceição, em Osasco

Homem é preso em casa cheia de drogas, armas e munições no...

A Polícia Civil prendeu em flagrante um criminoso de 41 anos, na tarde de segunda-feira (17) no Jardim Conceição, em Osasco. Foram encontradas mais de 200 munições, além de drogas e armas.

Agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) do município descobriram, após denúncia, que um imóvel na rua Mario Torres era usado para armazenar drogas e armas.

No local, foram apreendidas 264 munições de diversos calibres, uma espingarda, um revólver calibre 38, dois socos-ingleses, um bastão e um celular. Além de serem encontradas mais de 70 porções de cocaína e anotações com a contabilidade do tráfico.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, posse ou porte irregular de arma de fogo, receptação e localização/apreensão de objeto. O indiciado ficou à disposição da Justiça.

Todo o material foi encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística.

