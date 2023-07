Homem é preso em Itapevi após tentar roubo com simulacro de arma

Um homem foi preso nesta quinta-feira (27) em Itapevi pela Polícia Militar após tentar roubar usando um simulacro de arma de fogo.

O flagrante foi feito depois que um homem acionou os policiais que estavam patrulhando de motocicleta dizendo que sofreu uma tentativa de roubo no bairro Jardim Rainha.

Com as características do sujeito, a equipe iniciou as buscas e deteve o indivíduo na Avenida Claudionor Bruno. Na abordagem, foi localizado um simulacro de arma de fogo e, após consulta, foi constatado que ele era procurado pela Justiça.

O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.