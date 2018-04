Homem é preso em Osasco por porte ilegal de arma

Na segunda-feira (2), a Polícia Militar realizou a prisão de um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo no Jardim Bandeiras, em Osasco.

A prisão ocorreu durante o patrulhamento da Polícia Militar, quando um suspeito foi abordado por apresentar nervosismo ao avistar a viatura. No momento da abordagem e revista pessoal, foram encontrados em posse do homem um revólver calibre 38 e cinco munições, com numerações suprimidas. Ele foi detido no local.

Os polícias conduziram o suspeito até o 8º Distrito Policial, onde foi elaborado um boletim de ocorrência por porte ilegal de arma de arma de fogo. O indivíduo permaneceu a disposição da Justiça.