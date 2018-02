Homem é preso por furtar fios de cobre em Quitaúna

No dia 1° de fevereiro, a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, apreendeu um indivíduo por furto na Avenida Dos Autonomistas, em Quitaúna, em Osasco.

A equipe de policiais foi acionada via Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) para averiguação de um possível furto em um estabelecimento comercial. No local encontraram um indivíduo roubando fios de cobre. Ao ser aprendido, foram encontrados quatro rolos de fios de cobre e uma barra de ferro.

Os polícias conduziram o homem ao 5º Distrito Policial, e a ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão. Um Boletim de Ocorrência de flagrante por Furto Qualificado Tentado foi elaborado e o indivíduo permaneceu à disposição da justiça.