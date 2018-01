Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Santa Maria em Osasco

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Santa Maria em...

No dia 25, a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), realizou a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas, no Jardim Santa Maria, em Osasco.

A prisão ocorreu quando os policiais militares, durante patrulhamento, avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas pela via. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos demonstraram nervosismo no momento em que foram abordados.

Com eles foram encontrados a quantia de R$ 94,00 reais em dinheiro. Em seguida, a polícia efetuou a busca pelos entornos do local, onde localizaram, entre os galhos de uma árvore, um saco plástico com 58 eppendorfs de cocaína. Os dois homens foram conduzidos ao Distrito Policial, onde um dos indivíduos permaneceu detido por tráfico de entorpecentes e o outro foi liberado, sendo qualificado como testemunha.

Os policiais informaram ao indivíduo sobre seus direitos constitucionais, conduzindo-o ao 2º Distrito Policial. Apresentado a ocorrência à autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos, foi elaborado o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil (BOPC) de flagrante de Tráfico de Entorpecentes, permanecendo o indivíduo à disposição da justiça.