Homem é preso sob acusação de estupro de vulnerável em Jandira

O Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Carapicuíba, cumpriu um mandado de prisão de um homem acusado de estupro de vulnerável em Jandira na segunda-feira (20).

De acordo com as investigações, o acusado abusava da ‘enteada’ desde a infância. A vítima chegou até a engravidar.

As investigações prosseguem em Inquérito Policial, na Delegacia de Jandira.

A prisão preventiva do suspeito foi concedida pela 1ª Vara da Comarca de Jandira, em razão do crime de estupro de vulnerável, previsto no Art. 217-A, “caput” do Código Penal.

Após a captura, a autoridade policial determinou o registro da prisão e a requisição de exame cautelar para o acusado, a fim de ser encaminhado à Cadeia Pública de Carapicuíba/SP.