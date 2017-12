Homem é suspeito de ejacular em passageira durante voo da Gol

Um homem de 51 anos suspeito de se masturbar e ejacular na passageira ao lado durante um voo da Gol de Belém a Brasília, nesta sexta-feira, 8, deve ser banido de todos os voos da empresa, anunciou a companhia.

Publicidade

A aeronave em que ocorreu o episódio ia de Belém a Brasília. À Polícia Civil, o suspeito negou o abuso e disse que cuspiu durante uma crise de tosse, e o cuspe atingiu a passageira.

A vítima, uma mulher de 32 anos, dormia na poltrona ao lado do suspeito e, ao perceber que estava com a roupa manchada, pediu socorro e foi colocada em um outro assento da aeronave.

“Ainda sem saber o que estava acontecendo, viu a sua mão suja, com cheiro característico da ejaculação. De imediato, se instalou a confusão no interior do avião”, disse a Polícia Civil.

O suspeito foi escoltado por comissários durante o voo e detido no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. O caso é investigado como contravenção de importunação ofensiva ao pudor.

Publicidade

Em nota, a Gol disse que “repudia veementemente qualquer manifestação de violência como a ocorrida na manhã desta sexta”. Segundo a companhia, a tripulação agiu imediatamente para imobilizar o agressor.

“Paralelamente, o comandante comunicou a Polícia Federal, seguindo para o aeroporto mais próximo onde haveria uma equipe da polícia esperando para efetuar a prisão”, diz a empresa.

Por causa da confusão, o piloto teria esperado a chegada da PF para destravar as portas do avião. Responsável pela administração do aeroporto, a Inframerica disse que o que acontece durante os voos é de responsabilidade das empresas aéreas.

Com informações do G1