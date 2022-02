Homem esfaqueia e mata o filho durante briga por causa de lâmpada em Itapevi

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante após matar o próprio filho, de 37 anos, a facadas, em Itapevi. Crime aconteceu na rua Oswaldo Francisco, Jardim Dona Elvira, na noite deste domingo (13).

publicidade

Segundo informações da página local “Itapevi Agora”, ambos estariam bêbados e começaram a discutir por causa de uma lâmpada. A filha do agressor e irmã da vítima contou que foi chamar o marido para separar a briga, mas quando voltou, se deparou com o irmão caído no chão.

Há relatos de que brigas e agressões entre pai e filho eram frequentes. Na noite do crime, a discussão teria começado porque o agressor não teria gostado de ver que o filho retirou uma lâmpada da lavanderia.

publicidade

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante. Ao policiais, ele confessou o crime e foi encaminhado à Delegacia de Itapevi. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil.

EM CARAPICUÍBA// Mulher mata o marido a facadas após briga