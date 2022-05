Homem flagrado com carro roubado tenta fugir e acaba preso no Piratininga

A Polícia Militar prendeu um homem que foi flagrado conduzindo um carro roubado, no Jardim Piratininga, em Osasco. Caso aconteceu no domingo (1°).

publicidade

Uma equipe do 14º Batalhão da PM fazia patrulhamento na Avenida Getúlio Vargas, no cruzamento com a praça Edson Vieira Garcia, quando se deparou com um veículo Hyundai IX3, dado como produto de roubo, Dois indivíduos estavam dentro do carro roubado.

O condutor do veículo não obedeceu a ordem de parada da polícia e empreendeu fuga pelas ruas do bairro. Em determinado momento, ambos desceram do carro e fugiram à pé. Um deles conseguiu escapar. Já o outro foi detido e encaminhado ao 5° DP de Osasco, onde o caso foi registrado.

publicidade