Homem flagrado em vídeo abusando de menina em ônibus em Osasco teria agido novamente

O homem flagrado em vídeo abusando de uma menina em um ônibus municipal de Osasco em junho continua agindo de forma criminosa, mesmo após ter sido identificado e indiciado por importunação sexual, processo que responde em liberdade, segundo uma testemunha.

Uma mulher, que procurou a redação para denunciar o caso, relatou ter visto o mesmo homem tentando agir de forma semelhante na manhã desta segunda-feira (4), na Linha 026 – Jardim Santa Fé / Jardim Adalgisa.

“Ele ficou bem do meu lado. Eu o reconheci, ele percebeu que eu fiquei agitada, tentava alertar as mulheres e ele acabou não conseguindo”, afirmou. De acordo com ela, um colega relatou ter visto ele passando a mão em uma mulher em um ônibus recentemente.

O vídeo gravado em junho (assista abaixo), feito por um passageiro, mostra o homem passando a mão nas nádegas da menina, que aparentemente não percebe. As imagens foram gravadas na linha 033 Jardim Santo Antônio / Jardim D’Avila. O homem que abusa da menina seria morador da “Favela do Almeida”, na região do Jardim Veloso.

A Lei de Importunação Sexual criminaliza atos libidinosos sem o consentimento da vítima, como toques inapropriados, e estipula pena de um a cinco anos de prisão.