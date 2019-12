Homem flagrado jogando gatos pela janela de carro pode pegar até 1 ano de cadeia | Vídeo

Um homem flagrado em vídeo (assista abaixo) jogando dois gatos pela janela de seu carro antes der abandoná-los foi identificado pela Polícia Civil de São Roque e indiciado por crime ambiental, nesta terça-feira (10).

As imagens, de uma câmera de segurança de uma casa vizinha, mostram o momento em que o homem para o carro e joga os animais pela janela, na sexta-feira (6), no bairro Junqueira, em São Roque.

De acordo com a rádio local Coluna FM 87,5, os policiais chegaram ao homem após verificarem a placa do veículo. O nome que constava no registro era de um homem que havia repassado há alguns meses o carro ao homem que jogou os gatos pela janela.

O homem flagrado abandonado os bichos é um marceneiro de 26 anos, casado, morador do Jardim Suíça, em São Roque, e disse aos policiais que estava arrependido, que gosta muito de animais e que abandonou os gatos porque não conseguiu doá-los.

Ele não possui passagens pela polícia e vai responder em liberdade por crime ambiental tipificado no artigo 32 da lei 9605/98. O homem pode ser condenado a de três meses a um ano de prisão e multado.