Homem flagrado na Raposo Tavares com carro roubado é liberado após pagar fiança

Homem flagrado na Raposo Tavares com carro roubado é liberado após pagar...

Nesta terça-feira (11), um homem foi flagrado no Km 36 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, dirigindo um veículo modelo GM Prisma que havia sido roubado em Osasco. Ele foi detido e libertado após pagar fiança.

O indivíduo tentou fugir ao se deparar com a viatura da Guarda Civil Municipal, que iniciou um breve acompanhamento. Durante a abordagem, ele não demonstrou resistência e disse que tinha envolvimento no roubo do veículo, segundo a GCM.

Após ser encaminhado à delegacia e indiciado, o homem foi liberado após o pagamento de fiança. O veículo recuperado foi apreendido e recolhido ao Pátio de Cotia. Já o caso foi registrado como flagrante de receptação.

