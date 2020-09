Homem leva a esposa para motel e tenta matá-la com uma faca

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 65 anos que tentou matar, com um golpe de faca, sua companheira, de 61, na madrugada de segunda-feira (21). O caso aconteceu em um motel localizado no Jardim São Judas Tadeu, em Taboão da Serra.

Uma equipe da 2ª Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima ferida em frente ao estabelecimento. Ela foi socorrida ao Hospital Geral do Pirajussara, onde foi medicada e liberada.

Em seguida, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) compareceu ao local para intermediar a saída do autor, que estava com problemas relacionados à depressão. Após cerca de 3 horas de negociação, ele foi detido ileso com a utilização de arma de incapacitação neuromuscular.

A faca utilizada na ação foi apreendida. Foram solicitados exames periciais aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC). O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado e tentativa de violência doméstica no 2º Distrito Policial de Taboão da Serra.