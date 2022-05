Homem leva surra de frentista após assediá-la; vídeo

Uma frentista agrediu um homem que tentou tocar em sua coxa, no último domingo (15). Episódio aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi registrado pelas câmeras de segurança do posto de combustível e viralizou na internet.

O vídeo foi publicado pelo portal “Porto Alegre 24 Horas” e já tem mais de 1,5 milhões de visualizações somente no Twitter. Nas imagens, é possível ver a frentista, de 22 anos, tomando café na conveniência do posto quando o rapaz se aproxima e tenta tocá-la.

Imediatamente, a mulher se levanta, parte para cima dele e disfere uma série de socos e tapas na cabeça do rapaz, que só para de apanhar quando outra mulher se aproxima e tenta apartar a confusão. Após a surra, o homem consegue fugir do estabelecimento.

Assista ao vídeo:

A frentista de um posto de combustíveis de Porto Alegre agrediu um frequentador que passou a mão em sua coxa. Marian, de 22 anos, tomava café na loja de conveniência, no domingo, quando foi assediada. Câmeras da loja registraram o abuso. Depois de apanhar, o homem fugiu. pic.twitter.com/ks4o0gTQjT — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) May 17, 2022

Nas redes sociais, internautas reagiram e aplaudiram a atitude da mulher. “Bateu foi pouco”, disse um. “Deveria ter usado o banco em vez da mão, pra não se machucar”, escreveu outro.