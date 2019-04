Homem mantinha mulher e criança sob cárcere privado em Osasco

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco resgatou, na manhã de quinta-feira (18), uma mulher e uma criança de dois anos que eram mantidos sob cárcere privado por um homem em uma casa na avenida Flora, no Jaguaribe.

Com a criança no colo, a mulher procurou guardas municipais no Centro de Osasco e relatou que era mantida presa dentro de casa e frequentemente agredida pelo companheiro. Ela havia aproveitado uma saída dele para fugir.

Os guardas a levaram à Delegacia da Mulher, onde o caso foi registrado.

Para que a mulher não voltasse para a casa, onde correria risco nas mãos do homem, uma viatura a levou à casa de um parente no interior do estado.