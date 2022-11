Homem mata a esposa a facadas dentro de casa em Osasco

Uma mulher de 27 anos foi morta a facadas pelo marido, 32, na manhã de sábado (5), no Jardim Conceição, em Osasco. O crime aconteceu dentro da casa em que o casal morava com o filho de 9 anos.

Segundo reportagem exibida na Record TV, os vizinhos disseram que o casal tinha um relacionamento conturbado, com brigas constantes e que a vítima, identificada como Valéria de Sousa, já teria tentado se separar do marido.

Quando os policiais militares chegaram à residência do casal, encontraram Valéria no chão com perfurações no pescoço. O agressor, que também estava ferido, estava próximo ao corpo da vítima, ao lado de duas facas, que teriam sido usadas no crime.

O SAMU foi acionado e constatou que a mulher estava sem vida. O autor do crime foi encaminhado ao 5º DP de Osasco, onde o caso foi registrado, e em seguida levado ao hospital.

A polícia investiga se o homem teria tentado tirar a vida após cometer o crime. O filho do casal estava na casa da avó, no outro andar do imóvel, e não presenciou o ocorrido.

Com informações da Record TV