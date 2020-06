Homem mata melhor amigo por ciúme em Barueri

Um homem, de 29 anos, foi morto pelo melhor amigo, de 28, com golpes de faca no domingo (7), em Barueri. Segundo familiares, o assassino tinha um ciúme doentio e não gostava de ver o amigo se relacionando com mulheres.

A confusão teve início em um bar, que estava cheio, mesmo no período de quarentena devido a pandemia do novo coronavírus. À polícia, o assassino, conhecido como “Binho”, contou que estava no bar conversando com uma mulher, que era ex-namorada da vítima, e que o amigo, “Cledson” apareceu em seguida e teria tido um ataque de ciúme.

Após a briga, o assassino teria ido para sua casa, que fica próximo ao bar, para pegar uma uma faca. Ainda revoltado com a situação, a vítima que tinha livre acesso à casa do amigo e foi atrás dele, mas não conseguiu escapar com vida.

A versão do assassino foi desmentida pela ex-namorada da vítima, apontada como pivô do crime. Ela contou ao “Cidade Alerta”, da Record, que o amigo do ex-namorado não teria aceitado que eles reatassem o namoro e que o homem que se dizia ser o melhor amigo da vítima sempre interferiu no relacionamento deles.

“Ele tinha premeditado tudo. Ele foi na casa dele, pegou a faca e voltou no bar”, contou a ex-namorada da vítima na reportagem. Ela diz que Binho, o assassino, queria tirar a vida do melhor amigo Cledson a qualquer custo.

A ex-namorada da vítima foi testemunha do crime. Ela encontrou Binho em cima do ex-namorado, que já estava sem vida. “Ele tirou a faca normal [do corpo de Cledson] e olhou para mim”, disse.

Binho confessou o crime via WhatsApp para a irmã da vítima. Ele chegou a mandar uma foto com a mão suja de sangue e alegou ter desferido dois golpes de faca contra o melhor amigo.

O assassino foi encaminhado para o DP de Barueri, onde foi liberado para responder o processo em liberdade após alegar que agiu em legítima defesa.

“A gente quer justiça porque o meu irmão morreu. Ele morreu na hora e ninguém fez nada”, disse uma irmã da vítima à reportagem da Record TV.

Após ser liberado pela polícia, Binho não foi mais visto onde morava. Nas redes sociais, ele postou uma foto ao lado do melhor amigo.