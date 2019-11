Homem mata mulher, diz que ela se suicidou e foge em Osasco

Um homem de 21 anos é o principal suspeito pela morte de Stephanie da Silva, de 19, na madrugada deste domingo (10), no Jardim Santa Fé, em Osasco. Os dois mantinham uma união estável.

Stephanie foi morta no Jardim Santa Fé, bairro onde morava, em Osasco. Uma testemunha que acionou o resgate conta que o homem fugiu após dizer que ela havia tentado se matar com um tiro na cabeça.

A mulher chegou a ser encaminhada com vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Menck, mas não resistiu e morreu.

A perícia verificou que, a princípio, não havia nenhum projétil na lateral da cabeça da vítima, o que enfraquece a hipótese de suicídio.

O caso é investigado pelo 7º DP de Osasco. O suspeito do crime continua foragido. (Com informações do G1)