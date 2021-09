Homem mata namorada a facadas e foge em Cotia

Um homem fugiu após esfaquear e matar a namorada, Amanda Cristina da Silva, de 25 anos, em Cotia, na noite desta terça-feira (7). O filho da vítima, que tem 6 anos, presenciou o crime.

publicidade

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na rua Vicente Strifezzi, no Parque Mojolo. No local, encontraram Amanda caída no chão. Equipes do SAMU confirmaram o óbito.

Segundo informações do R7, o assassino, que não teve o nome divulgado, estava nervoso com os rumos que o relacionamento teria tomado. Após uma discussão do casal, ele pegou uma faca em seu carro e desferiu várias facadas na namorada.

publicidade

O suspeito fugiu em seu veículo e ainda não foi localizado pela polícia. O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Cotia, que segue com as investigações.

CHAMOU A POLÍCIA// Mulher acusa vizinha de estender calcinhas “para seduzir seu marido”